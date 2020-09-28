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Крыжовник вполне может несколько сезонов обходиться без обрезки и при этом радовать садоводов урожаем сочных ягод. Однако со временем плоды все равно начинают мельчать. Когда такой период наступил – вернуть ягодное изобилие поможет секатор.
Помните, обрезать можно только кусты старше четырех-пяти лет.
Итак, приступаем к процессу.
Первое правило
Перед тем, как начинать работу с кустом, обязательно хорошенько вымойте секатор с мылом, а лучше продезинфицируйте. Нередко садоводы игнорируют этот совет, однако нужно помнить, что срезы растения подвержены проникновению бактерий и грибков. Защитить кустик от такой напасти поможет простой таз с мыльной водой – окунайте туда периодический инструмент.
Второе правило
В этом деле важно выбрать правильное время для обрезки. Конечно, кустик можно обработать в конце лета, когда урожай собран, а сезон подходит к концу. Но у тех, кто летом не успел, еще есть время позаботиться о растении. Обрезать крыжовник можно осенью, когда ветки уже сбросят листву. Главное сделать это до заморозков. День должен быть сухой и желательно теплый. Под дождем такие манипуляции проводить нельзя.
Третье правило
Порядок обрезания веток такой. Сперва нужно убрать старые и кривые ветки – их удаляем до основания. Самые толстые и темные убираем в первую очередь – таких массивных ветвей в кусте можно оставить штук шесть. Теперь их нужно подрезать на 15 см.
Заключительный штрих: обработка молодых побегов. Большую часть нужно подрезать до самого основания. А три-четыре ветки подкоротить, оставив 10 см в высоту.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, чем подкормить крыжовник осенью. Эффективное удобрение можно сделать в домашних условиях.
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