Украшения могут потемнеть из-за неправильного хранения

Любители серебряных украшений часто сталкиваются с тем, что на изделиях со временем появляются темные пятна. Их возникновение может быть вызвано разными причинами: частый контакт с косметическими и бытовыми средствами или же хранение украшений в месте, где повышена влажность. Однако серебро можно легко и быстро очистить с помощью средств, которые есть у каждого дома.

Зубная паста

Очень важно использовать пасту белого цвета без каких-либо вкраплений. Пасту нужно выдавить на ладонь, положить в нее украшение, а после натереть его с помощью зубной щетки. После следует промыть издание и протереть фланелевой тканью.

Сода

Для начала нужно смешать соду с водой в такой пропорции, чтобы получилась в меру густая паста. Получившейся смесью нужно натереть серебро, а после промыть и протереть шерстяной тканью.

Оливковое масло

Для начала нужно натереть украшение маслом, а после вымыть его с помощью мыла. После этого промыть в чистой воде. После данного способа полировать серебро лучше всего мягкой ветошью.

Лимонный сок

Для того, чтобы серебро снова блестело, нужно выжать сок одного лимона в стакан и поместить туда изделие на 10-15 минут. После украшение следует тщательно промыть в чистой воде.

Нашатырный спирт

В стакан с мыльным раствором следует добавить чайную ложку спирта, а после опустить туда серебряное украшение на полчаса.

Соль и сода

В этом случае необходимо смешать 10 граммов соли и 10 граммов соды, добавить примерно чайную ложку средства для мытья посуды. Полученную смесь нужно растворить в 0,5 воды. После следует перелить ее в кастрюлю, положить в нее серебро и прокипятить в течение получаса.

Молоко

Стакан молока нужно налить в сотейник, положить в него украшение и кипятить в течение 10-15 минут на медленном огне. Для повышения эффективности можно добавить соду.

Для того, чтобы в будущем украшения из серебра чернели и тускнели реже, их следует регулярно протирать фланелью, снимать во время занятий спортом и хранить их в помещении с нормальным уровнем влажности.

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