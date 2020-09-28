Пенсионерам подготовили сюрприз из-за эпидемии COVID-19

Пенсионерам подготовили сюрприз из-за эпидемии COVID-19
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Перевод пенсий на карту "Мир" в очередной раз продлили

Руководство Центрального банка России решило продлить срок перевода социальных выплат пожилым людям на карту национальной платежной системы "Мир". Переходный период пролонгирован до конца текущего года.

Глава департамента платежной нацсистемы Центробанка Алла Бакина пояснила, что такое решение связано со сложившейся в стране ситуацией. Большая часть стариков уже активно пользуются картой "Мир" и получает на нее пенсию. Однако некоторые из-за сложностей, вызванных коронакризисом и карантинными ограничениями, пока не успели оформить новый пластиковый кошелек.

В эфире телепрограммы "Вести" на канале "Россия-1" сотрудница ЦБ РФ также подчеркнула, что старикам сохранят возможность получать выплаты удобным способом. Например, переводом на счет, который вообще не привязан к карте, или на сберегательную книжку.

Напомним, завершить процесс перевода пенсий и других социальных выплат на нацкарту "Мир" планировали еще до 1 июля этого года. Однако мировая эпидемия внесла свои коррективы во все сферы жизни, так что Банк России отсрочил обязательное зачисление соцвыплат только на нацкарты до 1 октября 2020 года. Теперь срок продлен до конца текущего года.

Ранее стало известно, что нужно сделать с российской экономикой, чтобы пожилые люди сталь получать больше денег от государства. В первую очередь, необходимо разобраться с "серыми" зарплатами.

Ольга ФЕДОРОВА

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