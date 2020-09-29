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Ведущая на армянском ТВ не сдержала эмоций во время прямого эфира. Когда она стала читать список погибших соотечественников в Нагорном Карабахе во время отражения атаки ВС Азербайджана, из ее глаз хлынули слезы.
Между Арменией и Азербайджаном произошло очередное боестолкновение из-за спорного региона. Сначала Ереван и Баку выдвинули друг другу обвинения обострении ситуации в Арцахе и стрельбе, после чего в минобороны обеих стран заявили о жертвах среди военнослужащих и мирного населения. Власти этих государств опровергли информацию военных ведомств.
Во время отражения атаки азербайджанской армии погибли 84 армянских военнослужащих, 100 – 120 человек ранены. С азербайджанской стороны 700 жертв, сообщает Newsarmenia.
Рассказав о последних событиях в Карабахе, армянская телеведущая стала зачитывать фамилии и имена жертв. Не в силах сдержать чувства, она заплакала.
Рано утром 27 сентября в Нагорном Карабахе начались боевые действия. Армения и Азербайджан поочередно обвинили друг друга в обострении давнего конфликта. В обеих странах ввели военное положение.
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