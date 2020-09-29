Смешные анекдоты на 30 сентября

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В середине недели начать день весело поможет "Утро.ру". Короткие шутки и приколы поднимут настроение.
– Где ты был? Ищу тебя ищу с самого утра.
В ответ он услышал:
– Отличного работника всегда нелегко отыскать.
А та в ответ невозмутимо: – Ладно. Пойдешь обратно, купи хлеба, кефира и яиц.
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