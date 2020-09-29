Смешные анекдоты на 30 сентября

Смешные анекдоты на 30 сентября
Фото: Piet Mall/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
продолжениеСмешные анекдоты на 1 октября
И о пандемии, и о жизни вообще лучше думать с юмором

В середине недели начать день весело поможет "Утро.ру". Короткие шутки и приколы поднимут настроение.

  • Как бы не твердили, не пугали второй волной коронавируса, россиянам она не страшна.
    Вот если грянет девятый вал, тогда, так и быть, наденем маски. 


  • При очередной встрече Мюллер спросил у Штирлица, почему у него на руке татуировка "Слава", подозревая, что тот выдал свое настоящее имя. Однако русский разведчик сказал, что всего лишь не дописал предложение "Слава советскому народу – строителю коммунизма!". Мюллер понял, что его собеседнику снова удалось ловко выйти из затруднительного положения.


  • Если человек не курит, не пьет, не бывает в театре, кино, никуда не ездит, не принимает друзей дома и не ходит в гости, значит, он выплачивает ипотеку.


  • Начальнuк подошел в обеденный перерыв к работнику и сказал:

     – Где ты был? Ищу тебя ищу с самого утра.

     В ответ он услышал:

    – Отличного работника всегда нелегко отыскать. 

  •  Муж стоит у двери и обращается к жене:
    – Бросаю тебя, Зина, ухожу.

     А та в ответ невозмутимо:                                                                                                – Ладно. Пойдешь обратно, купи хлеба, кефира и яиц.

  • Если метеорологи сообщают о "небольшом снеге", они имеют в виду размеры снежинок, а не их массу.


Ранее "Утро.ру" публиковало лучшие шутки Максима Галкина о россиянах и американцах. 

Полина ДОРОЖКИНА

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