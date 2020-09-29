Школы Подмосковья пока не перейдут на дистанционку

продолжениеПовторный карантин из-за коронавируса: эксперт озвучил последствия
Уроки на дому пока останутся в прошлом

Школьников Московской области не станут отправлять на дистанционное обучение. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев. 

Пока никакого кризиса с коронавирусом в регионе нет, только отдельные эпизоды, пояснил он. О том же сообщала и главный санитарный врач Подмосковья.

В ближайшее время ситуацию с коронавирусом проанализируют и примут необходимые решения, сказал губернатор. И пообещал в течение недели сообщить жителям о дальнейшей ситуации.

На сегодняшний день в Московской области закрыли почти 130 классов, в которых нашли случаи заражения, 128 классов перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ, отмечает телеканал "360".

Ранее Воробьев отметил рост количества случаев заражения COVID-19. Он приводил данные, согласно которым заболевших стало на 45% больше, чем на предыдущей неделе, напоминает "Подмосковье сегодня".

Глава региона просил жителей соблюдать масочный режим. И поручил врачам подготовить места для госпитализации и препараты для лечения.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Минске рассказали о позиции Москвы на переговорах по газу

В Белоруссии рассчитывают, что обсуждать цены на поставки им приходится в последний раз

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей