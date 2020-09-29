Банк списал деньги с карты: в каких случаях это законно

Иногда граждане не замечают, как сами дают разрешение кредитной организации на перевод средств со счета

Банк имеет право распоряжаться средствами клиента без предварительного уведомления, если заранее получил такое разрешение. На это указал представитель компании "Позиция Права" Егор Редин.

Часто банк берет письменное согласие клиента на безакцептное списание денег при заключении кредитного договора. Более того, этот пункт может быть просто указан в самом тексте документа о выдаче заемных средств или кредитной карты.

С одной стороны, это удобно – ежемесячное погашение займа происходит автоматически. С другой, это дает банку законное основание списывать средства с любой карты клиента в случае просрочки платежа. То есть поступившие на зарплатную карту деньги могут тут же "исчезнуть" неожиданно для человека.

Другой легальный способ списания средств без ведома владельца счета – по постановлению судебного пристава и исполнительному листу. Таким образом могут быть взысканы алименты, штрафы, установленные судом суммы.

Если человек считает, что деньги списаны незаконно, он может оспорить действия банка в суде, пишет "Прайм". А если подозревает, что это устроили мошенники, лучше быстрее позвонить в кредитную организацию и заблокировать карту.

С июля 2020 г. в России запрещено списывать долги из средств, поступивших человеку в виде пенсии и других социальных пособий. При этом сами государственные выплаты с 2021 г. будут поступать россиянам только на карту национальной платежной системы "МИР". Планировалось перевести всех пенсионеров на эту карту с 1 октября 2020 г., но из-за эпидемии коронавируса сроки сдвинули.