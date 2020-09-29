Корень тропического растения помогает при болезнях

Имбирь хорошо знали наши предки. Но из-за того, что его перестали привозить, на Руси позабыли о нем. Теперь же вряд ли найдется в нашей стране человек, который не слышал о вкусе и лечебных свойствах этого продукта.Только с ним нужно быть начеку, ведь этот тропический корнеплод способен принести как пользу, так и вред.

Польза имбиря

Корень хорошо помогает при пищевых отравлениях. Употребление имбиря способствует быстрому выведению токсинов из организма. После его употребления снижается газообразование и ускоряется обмен веществ.

Также имбирь разжижает кровь и улучшает ее циркуляцию в сосудах, что снижает риск появления тромбов.

Полезен имбирь и при простуде. А еще он уменьшает боль в мышцах и суставах, сокращает уровень холестерина.

Вред от имбиря

Корень растения на вкус острый. Тем, кто страдает язвами, гастритом, геморроем или колитом, имбирь противопоказан, так как раздражает слизистую желудка.

Вреден имбирь при циррозах, гепатитах, камнях в печени, почках и желчном пузыре. Он усиливает секрецию, что плохо отражается на указанных органах.

Также из-за съеденного корнеплода усиливается кровоток, что ухудшает состояние людей при кровотечениях, повышенном давлении и проблемах с сердцем.

Ранее стало известно, что на фоне нового роста числа заражений коронавирусом россияне начали скупать товары, востребованные в начале пандемии. Среди самых желаемых продуктов оказался и имбирь.