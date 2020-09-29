Повторный карантин из-за коронавируса: эксперт озвучил последствия

Вторую волну домашней изоляции перенести будет сложнее

Новый карантин принесет массу негативных последний для россиян. Об этом предупредил замруководителя Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников.

По его оценке, весенняя самоизоляция не стала критичной для жителей России. Увольнений было не так уж много, большинство работодателей предпочли урезать зарплаты, но сохранить штат. Но если ситуация повторится, то так легко уже не отделаться.

"Если второй раз введут карантин, то ждем, конечно, заметного ухудшения",

- цитирует НСН Капелюшникова.

В то же время, эксперт считает, что пока волноваться на этот счет рано: "Никакой второй волны нет и не будет", – убежден он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой по максимуму перевести сотрудников на удаленный режим работы, чтобы помешать распространению эпидемии коронавируса.

С 28 сентября пожилым москвичам рекомендовано соблюдать самоизоляцию, при этом работающие пенсионеры могут оформить больничный. А с 5 октября закроются на 2 недели все детские образовательные и досуговые учреждения, кроме детсадов. Эти меры вводятся в связи с тем, что число заболевших COVID-19 в России и особенно Москве резко стало увеличиваться.

При этом практически все льготы и меры финансовой поддержки граждан и бизнеса, введенные из-за коронавируса весной и летом 2020 г., с 1 октября перестают действовать.