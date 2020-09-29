Накануне один из паромов отправился в последний рейс

Керченская переправа закрылась из-за сокращение заказов на грузоперевозки и переориентировки маршрутов. Теперь они идут по Крымскому мосту.

Вчера, 28 сентября, грузовой паром, следовавший с тремя вагонами из порта "Кавказ" в Крым, совершил последний рейс. Работа Керченской переправы и порта на полуострове остановлена, рассказали в пресс-службе компании-оператора "АнРуссТранс", передает "Крыминформ".

Большинство из почти 300 человек остались без дела. Они смогут доработать только до 1 октября, после чего их сократят.

Сейчас автомобили и железная дорога едут по Крымскому мосту. Пассажиров поезда стали перевозить зимой 2019 года, а грузы – летом, напоминает телеканал "360".

Ранее работа паромов в Керчи уже остановливалась из-за падения спроса. Это случилось после того как по Крымскому мосту запустили движение грузовиков. А когда открылась железнодорожная часть моста, желающих перевозить грузы по морю стало еще меньше,