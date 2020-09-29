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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на новость о встрече Ангелы Меркель с Алексеем Навальным. В Кремле высказались, что причина тайного визита, скорее всего, была лишь одна.
По словам Пескова, канцлер Германии навестила бывшего пациента клиники "Шарите", чтобы пожелать ему скорейшего выздоровления и оказать поддержку.
"Как можно это еще воспринимать?"
– прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Владимира Путина, отвечая на вопрос журналистов. При этом он отметил, что Меркель действительно встречается далеко не с каждым россиянином, передает РИА "Новости".
О тайной встрече Навального и Меркель стало известно вчера, 28 сентября, из анонимных источников. Позже визит канцлера ФРГ подтвердил оппозиционер, однако заявил, что ничего секретного в беседе не было.
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