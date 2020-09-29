У России есть законное основание не признавать решение суда

Судебный процесс, начавшийся весной в Нидерландах по делу о крушении МН17 в Донбассе, на самом деле идет не в рамках национального суда, а является международным трибуналом. Его решения распространяются только на государства-участники. Поскольку Россия его не признает, она как страна не имеет к нему отношения. На это указал завкафедрой международного права МГУ Алексей Исполинов.

Он отметил, что данный процесс начался в результате соглашения определенных стран: Нидерландов, Малайзии, Украины, Австралии и Бельгии. При этом Бельгия там не играет никакой роли, Украину никто не слушает, Малайзия самоустранилась, будучи недовольной ходом следствия. В итоге тон задают Нидерланды и подданные британской короны австралийцы.

Именно они принимают сугубо политические решения о том, какие вопросы в рамках суда рассматривать, а какие нет. В частности, экспертизу российского концерна "Алмаз – Антей" решено не принимать во внимание. Хотя это производитель ЗКР "Бук", из которой, как уверяют следователи, был сбит самолет.

В то же время суд в Амстердаме заявлен как полноценный судебный процесс, с возможностью обвиняемых защищаться и предоставлять свои доказательства. Вряд ли участвующие в заседании судьи согласятся закрыть глаза на очевидные факты и озвучить готовое заранее решение, приводит "Экономика сегодня" мнение Исполинова.

"Шанс что-то объяснить и что-то доказать тут существует", - уверен эксперт.

Самолет Малайзийских авиалиний рухнул близ Донецка в июле 2014 года. В марте 2020 г. в Нидерландах начался суд по этому делу. На скамье подсудимых заочно оказались трое россиян и один украинец, однако не все они даже получили повестку. Очередное слушание запланировано на 3 ноября 2020 года.