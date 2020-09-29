Проверенные средства помогут избавиться от въевшихся загрязнений

Детские вещи пачкаются чаще обычного, поэтому требуют особого ухода. Не всегда с первого раза можно отстирать трудные загрязнения, однако есть эффективные способы, которые помогут избавиться даже от въевшихся пятен.

Как убрать желтые пятна

Перед применением данного способа лучше проверить получившуюся смесь на стороне шва, чтобы знать реакцию ткани на химические вещества.

Нужно смешать 10 мл. перекиси, 10 мл. средства для мытья посуды и 10 гр. соды. Получившуюся пасту нужно нанести на пятно и оставить на 20 минут, а после постирать вещи в стиральной машине, добавив пятновыводитель.

Как вывести пятна от фруктов

В этом случае поможет лимонная кислота. На 1 литр воды нужно добавить 1 столовую ложку кислоты, а после замочить вещи в растворе.

Еще один помощник – хозяйственное мыло. Сначала нужно натереть пятно мылом, а после оставить одежду в мыльном растворе на несколько часов.

С особенно сильными загрязнениями справится смесь 1 чайной ложки лимонной кислоты и 1 чайной ложки спирта. Раствор нужно нанести на пятно, а после постирать в стиральной машине.

Как отстирать очень сильные пятна

В борьбе с жирными и застаревшими пятнами поможет такой раствор: нашатырный спирт и скипидар необходимо смешать в соотношении 2 к 1, а после добавить туда мелко нарезанное мыло.

В данном случае вещи необходимо постирать вещь и прополоскать минимум 2 раза, чтобы не вызвать раздражение на коже ребенка.

Как убрать пятна с деликатных тканей

Удалить загрязнения с шелка, атласа и шифона может раствор из 10 граммов глицерина и 2 капель спирта. Получившуюся смесь следует аккуратно нанести на пятно, а после постирать.

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