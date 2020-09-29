В ближайшие дни дырку устранят

В служебном модуле "Звезда", который относится к российскому сегменту, на МКС обнаружили утечку воздуха. Она не угрожает жизни космонавтов. Об этом поведал представитель "Роскосмоса".

Как пишет РИА "Новости", утечка находится в месте, где расположена научная техника. В рабочем отсеке негермитичность устранили, но поиск "дырки" продолжается. Проблему, которая никак негативно не повлияет на нахождение космонавтов на МКС, решат в ближайшие дни, передает RT.

В российской части станции за последние два года такая ситуация происходит второй раз. Впервые это случилось на "Союзе МС-09" в 2018-м, но в чем была причина, неизвестно и сейчас.

В конце августа сообщалось, в американском сегменте была найдена утечка воздуха.