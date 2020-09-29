Что случилось сегодня: последние новости на 29 сентября

Фото: EPA/VAHRAM BAGHDASARYAN / PHOTOLURE/ТАСС

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Главные новости в России и в мире - в обзоре "Утро.ру"

Турция вмешалась в конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Президент Франции Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской, а россияне вновь запасаются продуктами из-за роста числа зараженных коронавирусом. Эти и другие новости, рассказывает "Утро.ру". Конфликт в Карабахе Бои между Баку и Ереваном продолжаются. Сегодня в результате военных столкновений армянские военные сбили вертолет ВС Азербайджана.

Чуть позже турецкий истребитель F-16 сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении. Пилот самолета погиб. При этом власти Турции отрицают уничтожение армянского штурмовика.

Эксперты назвали условия, которые могут заставить Россию вмешаться в Карабахский конфликт. Аналитики считают, что РФ встанет на защиту Еревана только в том случае, если стране будет угрожать полномасштабное вторжение.

Эксперты также считают, что вмешательство Турции в конфликт может обострить отношения с Россией. Директор Института стран СНГ Константин Затулин оценил вероятность войны России и Турции.

Коронавирус в России Сегодня, 29 сентября, эксперт описал худший сценарий по ситуации с распространением COVID-19 в России. Эксперты не исключают, что пик заболеваемости наступит в ноябре.

Также аналитики считают, что вторая волна самоизоляции будет иметь множество негативных последний для россиян.

На фоне последних новостей и роста числа зараженных россияне вновь ринулись в магазины, чтобы закупиться самым необходимым.

Политика Власти Незалежной потребовали вернуть выведенные в США и Европу 13 миллиардов. Средства были отправлены на Запад под предлогом проведения реформ на Украине.

В Литве прошла встреча Макрона и Тихановской.

Эксперт выразил свое мнение насчет ситуации вокруг "Северного потока – 2". Якуб Вех считает, что у США есть все шансы разрушить российский проект.

Шоу-бизнес Внучка Владимира Конкина до последнего не верила в произошедшее. 11-летняя девочка надеялась, что ее маму можно как-то оживить.

Сам актер тяжело переживает утрату дочери: во время прощальной церемонии мужчине стало плохо и он едва устоял на ногах.