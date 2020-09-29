Специалист разбивает версию следственной группы о причине гибели самолета

Первый взрыв на борту малайзийского "Боинга" MH17, потерпевшего крушение в июле 2014 г. в небе воюющего Донбасса, произошел в фюзеляже самолета, что не соответствует версии голландских следователей. Об этом заявил независимый технический эксперт Юрий Антипов.

В пользу его сценария трагедии говорит "беспристрастное железо". Свои выводы он сделал, исследуя фотографии корреспондента "Комсомольской правды" Николая Варсегова, сделанные на месте падения пассажирского лайнера.

Антипов обратил внимание на входной диффузор левого двигателя "Боинга", на котором находится прямоугольный "отросток" под патрубок. Деталь должны располагаться в нижней части двигателя с поворотом примерно 20-30 градусов.

Диффузор нашли среди обломков возле села Петропавловка. Если установить его так, как он был во время полета, то нужно ориентироваться именно на этот "отросток". На нем видны сквозные пробои и вещество белого цвета. Сравнивая данные до крушения и после, можно определить, под каким углом ударили осколки, которые пробили диффузор насквозь.

"Со слов беспристрастного железа однозначно получается, что осколки, пробившие насквозь диффузор левого двигателя, летели отнюдь не от головной части самолета (кабины пилотов), а из центральной части самолета со стороны салона бизнес-класса", – приводит слова Антипова портал New Inform.

Исходя из данного анализа, эксперт считает, что первый взрыв произошел именно в этом месте фюзеляжа. Затем "Боинг" начал разваливаться.

Антипов регулярно выкладывает результаты своих исследований, основанных на опубликованных снимках и видео с места крушения лайнера. По его мнению, авиакатастрофа стала следствием именно взрыва на его борту, а не из-за попадания в "Боинг" ракеты "Бук".



Накануне стало известно, что один из обвиняемых в гибели MH17 россиянин Олег Пулатов выразил желание выступить в ходе идущих сейчас в Гааге предварительных судебных слушаниях. Адвокаты не рекомендуют ему это делать. Сам Пулатов отрицает свою причастность к этой трагедии.

Между тем, не успел вчера суд возобновиться после очередного перерыва, как снова был отложен, теперь уже до 3 ноября, передает РИА "Новости".

