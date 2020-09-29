Четыре простых способа избавят от застарелых капель жира

Микроволновка – настоящая палочка-выручалочка, с ее помощью можно в два счета разогреть обед и обеспечить себя полноценным горячим питанием. Вот только частое использование печи неминуемо приводит к ее загрязнению: то брызги из тарелки, то перегрелось да растеклось что-нибудь. Для того чтобы вернуть технике первозданный вид, можно использовать один из четырех эффективных способов.

Лимон и лимонная кислота

Для этого понадобится 1 столовая ложка лимонной кислоты и сок двух лимонов. Все ингредиенты, включая выжатые лимоны, кладем в посуду с водой (где-то пол-литра хватит). Ставим емкость в печь и включаем максимум на 3-4 минуты. После ждем еще минут 10, убираем посуду и моем поверхности губкой.

Лимон и апельсиновые корки

Пару долек лимона и корочки одного крупного апельсина заливаем пол-литра воды. Также отправляем внутрь прибора и греем на максимуме 6 минут. После этого даем эфирным маслам "поработать" еще полчаса. Осталось убрать размякший жир губкой. Кстати, такой способ заставит печь благоухать цитрусовыми ароматами.

Сода

Одной столовой ложки пищевой соды хватит для того, чтобы отмыть даже застарелую грязь. Средство заливаем водой (пол-литра), перемешиваем. Ставим емкость в микроволновку и включаем на максимум на 4 минуты. После этого также очищаем загрязнения влажной губкой.

Уксус

На те же пол-литра нужно взять две столовые ложки 9% уксуса. Действуем таким же образом: смесь отправляем в печь на 3-4 минуты. Потом нужно подождать минут 5 и можно очищать поверхности тряпочкой. После этого не забудьте вымыть печь водой, а еще проветрить помещение.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как очистить от жира вытяжку над плитой. В этом деле помогу яблоко и мыло.