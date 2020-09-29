Стал известен срок действия ограничительных мер в Москве

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Старикам нужно будет посидеть дома почти месяц

Рекомендации для жителей Москвы старше 65 лет по соблюдению домашнего режима будут действовать до 28 октября. 

Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина, опубликованном на сайте градоначальника. Это же касается положения об удаленной работе сотрудников. 

Ранее стало известно, что из-за роста числа зараженных коронавирусом в городе, школьников отправят на длительные каникулы – с 5 по 18 октября. 

При этом речи о введении пропусков, как весной, пока нет. 

Полина ИВАНОВА

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