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Рекомендации для жителей Москвы старше 65 лет по соблюдению домашнего режима будут действовать до 28 октября.
Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина, опубликованном на сайте градоначальника. Это же касается положения об удаленной работе сотрудников.
Ранее стало известно, что из-за роста числа зараженных коронавирусом в городе, школьников отправят на длительные каникулы – с 5 по 18 октября.
При этом речи о введении пропусков, как весной, пока нет.
В Белоруссии рассчитывают, что обсуждать цены на поставки им приходится в последний раз
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики