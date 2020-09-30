Инициативу объяснили понижением обеспечения застрахованных пожилых граждан

Россиянам предложили отменить накопительную часть пенсий. Такую идею Федерация независимых профсоюзов подала на рассмотрение главе правительства страны.

В письме Михаилу Мишустину ФНПР отметила, что срок ожидаемой выплаты по старости действует лишь для накопительного компонента, а его в системе страхования нет. Из-за этого происходят правовые нестыковки.

Срок, отведенный для выплат накопительных пенсий, основан на принципе расчета числа граждан, достигших конкретного возраста. Россияне после выхода на пенсию в среднем живут 12 – 15 лет. Фактический период дожития пенсионеров с 2015 года ежегодно увеличивается, и в 2021 году срок выплаты накопительной пенсии вырастет с 19 до 22 лет.

Из этого следует, что размер пенсионного обеспечения застрахованных снизится. Чтобы этого не случилось, не нужно увеличивать ожидаемый период выплаты, а накопительную часть необходимо исключить из системы обязательного пенсионного страхования, призвали в ФНПР.

Как сообщает Пенсионный фонд России, по перерасчету за август накопительные части пенсий некоторых категорий россиян намерены повысить на 9%. Перерасчет должен коснуться 80 тысяч человек, указывает телеканал "360". Решение об индексации приняли по результатам пенсионных накоплений за предыдущий год, которые втрое превысили уровень инфляции.

Ранее поступило предложение увеличить выплаты российским пенсионерам. Хотя индексация пенсий проводится, однако их рост происходит за счет накопительной или страховой частей. отметили авторы инициативы.