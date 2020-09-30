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Многие хозяйки после длительного использования противеня замечают, что на нем образуется нагар, а также накапливается жир. Избавиться от них не так просто. Однако не стоит отчаиваться! Существует несколько эффективных методов, которые помогут очистить лист. Для этого вам потребуются соль, сода, уксус и перекись водорода.
Прокаливание с использованием соли
Данный способ считается не только действенным, но и простым. Последовательность действий такова:
Прокаливание с применением соды и уксуса
Есть еще один вариант, как бороться с жиром и нагаром. Он несколько похож на предыдущий, только здесь вам дополнительно понадобятся уксус и средство для мытья посуды.
Обработка содой и перекисью водорода
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