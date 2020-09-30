В этом вам помогут имеющиеся под рукой средства

Многие хозяйки после длительного использования противеня замечают, что на нем образуется нагар, а также накапливается жир. Избавиться от них не так просто. Однако не стоит отчаиваться! Существует несколько эффективных методов, которые помогут очистить лист. Для этого вам потребуются соль, сода, уксус и перекись водорода.

Прокаливание с использованием соли

Данный способ считается не только действенным, но и простым. Последовательность действий такова:

Насыпьте соль в противень. Толщина слоя должна составлять примерно один сантиметр.

Разогрейте духовку до 100°С, после чего поместите в нее лист. Подождите полчаса.

Как только соль потемнеет, сразу же выньте противень. Оставьте его остужаться.

Промойте противень под теплой водой. Вместе с солью должен сойти и нагар.

Прокаливание с применением соды и уксуса

Есть еще один вариант, как бороться с жиром и нагаром. Он несколько похож на предыдущий, только здесь вам дополнительно понадобятся уксус и средство для мытья посуды.

Залейте противень водой меньше чем до половины, после чего добавьте туда смесь из соды, двух столовых ложек уксуса и бытовой химии.

Тщательно перемешайте все компоненты.

Разогрейте духовку до 100°С и поместите в нее противень. Через полчаса достаньте лист и вымойте его.

Обработка содой и перекисью водорода

Сделайте специальную смесь. Для этого добавьте перекись водорода к 100-150 г соды.

Полученную смесь нанесите на поверхность противеня.

Спустя полчаса промойте противень под краном.

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