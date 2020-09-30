Пенсия вместо биржи труда: кто сможет досрочно уйти на отдых в 2021 году

Пенсия вместо биржи труда: кто сможет досрочно уйти на отдых в 2021 году
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
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Власти РФ предпочли уменьшить армию безработных за счет пожилых граждан

В 2021 г. потерявшие работу россияне преклонного возраста смогут досрочно оформить пенсию. Деньги на это Пенсионный фонд РФ (ПФР) уже предусмотрел.

Сейчас большинство российских женщин могут выйти на пенсию в 55,5 лет, мужчины получают это право в 60,5 лет. Но это только в 2020 году. По новому пенсионному законодательству, установленный возраст выхода на пенсию – 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Пока длится переходный период вступления в силу этого закона, возрастная планка поднимается постепенно. Поэтому в 2021 г. на пенсию могут претендовать россиянки старше 56,5 лет и мужчины после 61,5 года.

Если до наступления этого срока человек теряет работу, он может  зарегистрироваться в центре занятости и оформить ежемесячное денежное пособие на время поиска нового места. Однако не секрет, что работодатели не любят нанимать сотрудников, которые через пару лет уйдут на пенсию, поэтому пожилые люди вынуждены месяцами стоять на бирже труда.

Чтобы не плодить армию безработных, ПФР предлагает желающим досрочно выйти на пенсию. Для этого нужно соответствовать следующим правилам:

  • До наступления пенсионного возраста остается не более двух лет
  • Трудовой страховой стаж составляет не менее 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин
  • Накопленных пенсионных баллов (индивидуальный пенсионный коэффициент) не менее минимальной нормы – например, в текущем году это 18,6
  • Подтверждение из центра занятости о том, что предпенсионер пытался и не смог найти работу.

Справка с прежнего места работы о том, что пожилой человек лишился места в связи с сокращением штата или ликвидацией предприятия, поможет решить вопрос о досрочном выходе на пенсию, уточняет РГ.

Ранее было выдвинуто предложение отправлять безработных на пенсию не за два, а за три года до положенного срока. 

Кроме того, еще ряд категорий граждан РФ имеют право на досрочное оформление пенсии.

Фоторепортаж
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Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

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