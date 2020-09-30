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Американец Тимоти Рэй Браун, которого в народе также называют "берлинским пациентом" после излечения от ВИЧ, умер в США. Некоторое время назад у него нашли лейкемию.
Излечение Брауна стало сенсацией 13 лет назад – он стал первым человеком в мире, которого удалось полностью вылечить от ВИЧ. Ранее подобное считалось невозможным. Мужчине в 2007 пересадили костный мозг для излечения от рака, однако это помогло избавиться от вируса иммунодефицита.
Рак вернулся в этом году. В последнее время он находился в хосписе. О его смерти сообщили родные на странице в "Фэйсбук".
" С большим прискорбием я сообщаю, что Тимоти после пяти месяцев борьбы с лейкемией ушел из жизни сегодня в 15.10, окруженный мной и своими друзьями", – сообщил Тим Хёффген.
Ему было 54 года.
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