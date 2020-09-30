Смешные анекдоты на 1 октября

Курс рубля
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– Здравствуйте! Я только что съел целую селедку, после чего сразу выпил молока.
– Хм, а что вы от меня хотите?
– Да вот хотел спросить: нужно ли мне мыть сливы, или это уже не так важно?
– Почему не спишь?
– В Интернете сижу, смотрю соцсети.
– Здорово! А я в гостях.
– У кого?
– У тебя!
– Ой, извини, я совсем забыл.
– Все, папа, я больше не буду с тобой играть! У меня нет настроения.
Мужчина с недоумением смотрит на жену:
– Вас что, этому с самого детства учат?!
– Мама, папа испортил белое полотенце.
– Что случилось?
– Да он пролил на полотенце кофе. Замочить его?
– Сынок, папу не трогай, а вот полотенце положи в машинку.
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