Россиян предупредили о трех опасностях бесплатных симок

Россиян предупредили о трех опасностях бесплатных симок
Фото: Пресс-служба
Граждане рискуют потерять не только деньги

Приобретать бесплатные сим-карты, которые предлагают на улице, не стоит. Это грозит обернуться тремя серьезными проблемами, предупредили специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

По закону, симка регистрируется на определенного человека и не может быть анонимной. И тот, на ком она числится, не только контролирует номер телефона, но и в любой момент может отключить его, после чего восстановить не удастся.

Если к номеру привязаны аккаунты в соцсетях и приложениях, настоящий владелец может получить доступ к ним и после перевыпуска сим-карты. Переписка и почта, привязанные к анонимному номеру, могут не только оказаться известны постороннему, но и стать способом его шантажа.

Мошенники с помощью таких симок получают доступ к личным и платежным данным незадачливого покупателя, польстившегося на "дармовщинку", и тот может потерять деньги. К примеру, пополнил баланс на какую-то сумму, а карту заблокировали. Так как восстановить ее вправе только владелец номера, ему и достанутся средства, отметили эксперты.

Мошенник, на которого зарегистрирована симка, может контролировать привязанные к номеру мобильные банки и, получив нужные пароли из SMS, войти в онлайн-банк, перевести себе деньги.  

Учитывая все это, в Роскачестве настойчиво советуют не покупать "серые" сим-карты. А если приобрели, то использовать лишь один раз и не привязывать такой номер с аккаунтами, на которых есть платежная и личная информация, передает "МИР24" слова замруководителя ведомства.

Ранее была раскрыта новая схема хищения денег. Для участия в "беспроигрышной лотерее" граждане открывали данные своих банковских карт, после чего все деньги с их счетов переходили на сим-карту одного из сотовых операторов и выводились мошенниками через личный кабинет.

Полина ДОРОЖКИНА

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