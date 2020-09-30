Представители ГБР поделились информацией о ходе расследования обстоятельств трагедии

Сообщения о том, что военный самолет Ан-26 рухнул под Харьковом из-за отказа двигателя, не соответствуют действительности. Об этом заявил руководитель Главного следственного управления Государственного бюро расследований Украины Максим Борчаковский в среду, 30 сентября.

По его словам, пока можно говорить только о "снижении давления индикатора крутящего момента", передает "Интерфакс". Инспекция Минобороны страны продолжает техническую экспертизу, которая должна установить причину крушения.

Учебный Ан-26 упал близ Харькова вечером 25 сентября. Погибли 27 курсантов и офицеров. Один человек выжил и дал показания.