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Тарифы за использование газа в Подмосковье повысятся на 3% с 1 октября 2020 года. Соответствующее распоряжение принято в Комитете по ценам и тарифам.
Ранее сообщалось, что жителей региона ждет индексация стоимости газа, которая должна составить 3% от действующих тарифов. Позднее для Подмосковья заморозили рост цен до 1 октября 2020 года.
Оплата потребления газа должна быть совершена до 10-го числа ежемесячно, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Установленные тарифы едины в пределах всего региона, дифференциация осуществляется лишь в зависимости от направлений использования "голубого топлива", сообщается на официальном портале правительства Подмосковья.
Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил повышение коммунальных услуг для населения – с июля 2021 года газ вырастет в цене на 3%. Использование электричества увеличится по ценовому тарифу на 5%.
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