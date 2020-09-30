Как очистить ванну без бытовой химии: избавляемся от налета и ржавчины

Как очистить ванну без бытовой химии: избавляемся от налета и ржавчины
Фото: Jenny Norquist/moodboard/www.globallookpress.com
Полезные советы, проверенные временем

Для того чтобы сохранить сияющий вид ванны, нужно следить за ее чистотой. Достаточно периодически мыть место для купания с мылом, но, если поверхность серьезно загрязнена, от желтизны и налета тоже можно легко избавиться. Для этого не потребуются дорогостоящие средства и много времени.

Регулярная чистка ванной

Такой подход к защите покрытия от загрязнений – залог сохранения первозданного вида ванны на долгие годы. Все очень просто, после каждого мытья, особенно принятия ванны, споласкивайте ее. Остатки средств для купания, частичек кожи загрязняют поверхность. Пройтись мыльной губкой по ванне и ополоснуть ее водой – минутное дело, которое обеспечит блеск покрытия и чистоту.

Известковый налет

Если дома из кранов идет жесткая вода с большим содержанием солей магния и кальция, на ванне неминуемо будет образовываться известковый налет. Простой губкой с мылом тут не обойтись. Справиться с таким загрязнением помогут уксус и сода.

Для этого нужно смешать по полстакана соды и воды и четверть стакана уксуса. Для акриловой ванны вместо соды берем сок лимона. Этой смесью нужно покрыть поверхность и оставить на 10-15 минут, а затем смыть.

Желтый налет

Такой характер загрязнений говорит о том, что в доме плохая вода или ржавые трубы. Здесь можно использовать простой сухой отбеливатель (без хлора). Средство нужно развести с водой в пропорции 1:1. Густой пастой натираем ванну. Когда она подсохнет – смываем водой.

Ржавчина

Появление ржавчины тоже говорит о проблемах в системе водоснабжения. Избавиться от такого загрязнения можно с помощью смеси нашатырного спирта (200 мл) и перекиси водорода (50 мл). Этот раствор нужно нанести на пятно с помощью тряпочки и смыть через 15 минут. По той же схеме можно использовать сок лимона.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как очистить от жира вытяжку над плитой.

Ольга ФЕДОРОВА

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