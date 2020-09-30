После засухи в Крым пришла новая беда

После засухи в Крым пришла новая беда
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Стихия слишком расщедрилась - Керчь ушла под воду

После мощного утреннего ливня в городе затопило все центральные улицы. 

Сейчас в Крыму объявлено штормовое предупреждение, передает "Пятый канал". Из-за дождя и плохой работы ливневок машины еле-еле передвигаются по дорогам, образуются огромные пробки. 

Сейчас в социальных сетях пользователи шутят, что проблема с водой в Крыму наконец-то разрешена, а в образовавшихся лужах можно играть в водное поло, используя плавающие по центральным улицам арбузы. 

В Керчи коммунальные службы пытаются устранить последствия непогоды и работают в усиленном режиме, пробивают ливневки, чтобы вода уходила быстрее. К слову, жители города надеются, что дождь хоть как-то решит проблему с обмелевшими водохранилищами. 

Напомним, что в Крыму на сейчас остро стоит проблема с водоснабжением. Ранее для решения этого вопроса в Республике решили установить уникальную опреснительную установку, которую никогда раньше на территории страны не использовали.  

Юлия МИХАЙЛОВА

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