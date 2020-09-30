В Москве ОЗХО заподозрили в работе на спецслужбы Запада

Ситуация вокруг россиянина Алексея Навального подтверждает связь Организации по запрещению химического оружия с западными спецслужбами, что также видно на примерах ее шагов в деле Скрипалей и постановочных атак в Сирии. Именно поэтому МИД России не доверяет заявлениям ОЗХО. Такую точку зрения на происходящее высказал глава Института политических исследований Сергей Марков.

Накануне на Смоленской площади заявили, что ОЗХО в ситуации с Навальным продемонстрировала политическую ангажированность. В ведомстве уверены, что в докладе организация зафиксирует наличие следов так называемого "Новичка", которые якобы были обнаружены в его биопробах.

По словам политолога, на самом деле ОЗХО уже не раз показывала свою предвзятость, а посему ее заявления не могут претендовать на объективность. Марков напомнил, как в свое время организация отказалась исследовать многочисленные факты, свидетельствующие о том, что применение химического оружия президентом Сирии Башаром Асадом являются фальшивкой спецслужб Великобритании.

"И ОЗХО в этих фальсификациях совершенно очевидно участвовала", – сказал в интервью изданию "ПолитРоссия" эксперт.

История с якобы отравлением "Новичком" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии приводит к таким же выводам, поскольку ОЗХО оказывала содействие спецслужбам Соединенного Королевства в подделке доказательств по этому инциденту. Организация стала инструментом гибридной войны Запада против России, убежден Марков.

"ОЗХО прекратила свое существование как независимая организация. Аппарат ОЗХО полностью контролируется спецслужбами США, Великобритании и Канады, которые на поток поставили производство фальсификаций и обвинение тех стран, которые им неугодны. Независимой ОЗХО не существует", – резюмировал политолог.

Ранее сегодня в Кремле раскритиковали позицию организации в деле Навального, отметив отсутствие с ее стороны "эффективного взаимодействия" с Москвой. Причем, как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, как по нынешним поводам, так и по предыдущим. В России ожидают от ОЗХО контактов на более высоком уровне, передает РИА "Новости".

