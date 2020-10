Турция использует авиакомпанию Ливии для переброски сирийских боевиков в Азербайджан

Таким образом в Баку могли прибыть наемники из Сирии, переправляемые Турцией для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Ранее глава Управления по поддержанию духа Ливийской национальной армии Халеб Махджуб сообщил, что Ливию покинули четыре самолёта. На каждом из них находились тысячи террористов. По его информации, именно они выступят за Азербайджан в конфликте с Арменией.

Информация о переброске джихадистов в Закавказье появилась еще две недели назад. Пользователи соцсетей сообщали об отправке боевиков из разносортных бандформирований "Сирийской национальной армии". Позже появились данные о том, что экстремистов дислоцировали в регионе, что они участвуют в боестолкновениях и несут потери.

Первые свидетельства присутствия сирийских боевиков на территории Азербайджана появились три дня назад. В Сети распространили видео с пикапами, набитыми вооружёнными людьми.

The Azerbaijani community has published a video of armed people in pickup trucks - allegedly Syrian mercenaries - are driving towards the front.



We know via sources that 100+ Syrians went to Azerbaijan.