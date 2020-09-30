Журналистам удалось разузнать о планах американской разведки

Спецслужбы США намеревались расправиться с Джулианом Ассанжем с помощью яда. Такой вариант американцы рассматривали, когда основатель WikiLeaks еще скрывался в эквадорском посольстве в Лондоне, и они не могли до него добраться.

Разведслужбы Америки рассматривали два варианта: либо провести спецоперацию и выкрасть австралийского журналиста, либо через своих агентов подсыпать ему отраву.

В материалах британского издания The Guardian указано, что такие сенсационные данные журналистам удалось получить со слов свидетеля по делу об экстрадиции Джулиана, который попросил сохранить его анонимность в целях безопасности.

Инсайдер также рассказал, что все беседы основателя WikiLeaks с юристами и адвокатами прослушивали спецагенты при помощи запрятанных в помещении жучков. Кроме того, американцы даже смогли заполучить отпечатки Ассанжа, сняв их с его стакана.

Ранее немецкие законодатели призвали Берлин оказать помощь Джулиану Ассанжу, который раскрыл преступные деяния США на Ближнем Востоке.

