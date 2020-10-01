Эксперты рассказали об уловках банков при быстром погашении кредитов

Эксперты рассказали об уловках банков при быстром погашении кредитов
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Кредитные организации идут на различные ухищрения, чтобы повысить стоимость своих услуг

Правозащитники, представляющие интересы потребителей, уверены: банки могут распространять различные уловки для обхода вступившего в силу закона. Он обязывает их с 1 октября возвратить заемщику некоторую сумму страховой премии при погашении кредита до установленного срока и полную сумму в течение двухнедельного срока с момента подписания договора.

В подобной практике накоплен довольно богатый опыт: часто клиентам продают услуги по страхованию жизни, а банк при этом становится выгодоприобретателем остатка по кредиту.

В этом случае, объяснил финансовый эксперт Дмитрий Янин, страховка "отрывается" от самого кредита. Даже если клиент его погасит досрочно, он не сможет прекратить сотрудничество со страховой компанией – полис будет действовать и после полного расчета.

Более того, страховка предполагает выплату средств в одном и том же размере, в независимости от того, какой долг имеется у клиента перед банком. Бывает, что условия по договору не предполагают возврата страховой премии при досрочном погашении долга после того, как завершился "период охлаждения" в 14 дней. Сумма при досрочном погашении снижается, но цена страхования остается неизменной.

Для того, чтобы не попасть в такую ситуацию, эксперты советуют помнить о том, что страхование недвижимости обязательно лишь при заключении договора об ипотеке. Все остальные услуги по страхованию, продаваемые банками наряду с кредитами, сугубо добровольны. От них вполне реально отказаться, даже если банк пообещает после этого повысить ставку. В кредитных организациях придумано множество способов для того, чтобы повысить клиенту сумму страховки в многократном размере по отношению к среднерыночной. При желании можно застраховаться самому, сделав это самостоятельно, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что банки выразили обеспокоенность после внесения изменений в закон "О потребительском кредите" – россияне могут по ряду причин отказаться от кредитных карт.

Егор МАЛКОВ

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