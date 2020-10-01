Капитал хранился в подвале квартиры, которую дама получила от матери

Решив сбыть наследство, парижанка не могла и подумать, какой сюрприз ее ждет. Она нашла чемодан, в котором находились €500 с лишним тысяч.

При подготовке к продаже доставшейся от матери квартиры в элитном районе вблизи Марсова поля женщина спустилась осмотреть примыкающий к жилью подвал. Однако там было заперто.

Неизвестный постоялец на оставленную ею записку не отозвался. Тогда она позвала слесаря, который вскрыл замок.

Когда дама вошла туда, то обнаружила чемодан, доверху заполненный купюрами достоинством €100, €50 и €10 в сумме свыше полумиллиона. Подумав, что у денег может быть криминальное происхождение, парижанка вызвала полицию, пишет газета Le Parisien.