Небольшие хитрости помогут вернуть одежде прежний вид

Каждый сталкивался с тем, что на его одежде неожиданно появлялись пятна, портящие общий вид. Стирка обычным порошком иногда не приносит желаемого результата, поэтому на помощь приходят народные методы.

Использование того или иного способа избавления от пятен зависит от их природы.

Пятна от травы

Избавиться от зеленых следов могут помочь разные средства. Здесь необходимо учитывать ткань, из которой сшита одежда.

Одежда из шерсти

Смешайте глицерин и яичный белок в одинаковом количестве.

Нанесите смесь на пятно и оставьте на час.

По истечении нужного времени застирайте пятно под теплой водой.

Одежда из деликатных тканей

Вывести пятно в данном случае поможет чистый спирт. Просто нанесите его на область загрязнения.

Пятна от грязи

Пятна от грязи удалять легче всего.

Дождитесь, пока грязь засохнет.

Счистите ее с помощью щетки.

Пятна от ржавчины

Вам понадобится свежевыжатый лимонный сок.

Обработайте соком место загрязнения.

Прогладьте одежду разогретым утюгом через марлю.

После этого снова протрите пятно лимонным соком.

Застирайте одежду под теплой водой.

Пятна от крови

Перед тем, как использовать тот или иной метод, необходимо определить, как давно пятна крови появились на одежде.

Если они свежие, то сначала промойте испачканное место под холодной водой, а после застирайте с помощью мыла или другого бытового средства.

Если же пятна старые, то придется сложнее.

Подготовьте мыльный раствор и замочите в нем одежду. Также можно использовать раствор поваренной соли. Пропорции таковы: одна столовая ложка соли на один литр воды.

Оставьте вещь на пару часов.

По истечении нужного времени достаньте одежду и сразу же помесите ее в стиральную машинку.

Пятна от пота

Удалить неприятные желтые пятна с одежды белого цвета поможет пищевая сода.

Подготовьте необходимый раствор: добавьте несколько ложек соды в холодную воду.

Замочите вещь в полученном растворе.

Оставьте на некоторое время, после закиньте одежду в стиральную машину.

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