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Каждый сталкивался с тем, что на его одежде неожиданно появлялись пятна, портящие общий вид. Стирка обычным порошком иногда не приносит желаемого результата, поэтому на помощь приходят народные методы.
Использование того или иного способа избавления от пятен зависит от их природы.
Пятна от травы
Избавиться от зеленых следов могут помочь разные средства. Здесь необходимо учитывать ткань, из которой сшита одежда.
Одежда из шерсти
Одежда из деликатных тканей
Вывести пятно в данном случае поможет чистый спирт. Просто нанесите его на область загрязнения.
Пятна от грязи
Пятна от грязи удалять легче всего.
Пятна от ржавчины
Вам понадобится свежевыжатый лимонный сок.
Пятна от крови
Перед тем, как использовать тот или иной метод, необходимо определить, как давно пятна крови появились на одежде.
Если они свежие, то сначала промойте испачканное место под холодной водой, а после застирайте с помощью мыла или другого бытового средства.
Если же пятна старые, то придется сложнее.
Пятна от пота
Удалить неприятные желтые пятна с одежды белого цвета поможет пищевая сода.
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