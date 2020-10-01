Росстат решил внести изменения в опроснике, упростив ряд формулировок

Новые вопросы, связанные с языком и работой, появятся в листах для опроса при переписи населения России. Такое заявление сделал заместитель главы Росстата Павел Смелов.

Главный этап переписи состоится в апреле следующего года. Первые опросы стартовали 1 октября в Сибири. Участников спросят не только о языковых знаниях, но и о том, какой язык они используют в качестве средства общения в повседневности.

Также Росстат намерен выяснить в ходе процедуры, каким образом россияне чаще всего добираются до мест работы. Так ведомство сможет оценить трудовые ресурсы во всех российских субъектах, определив полезность инфраструктуры транспорта.

В ведомстве решили упростить вопросы об образовании, изменив ряд формулировок, сообщает телеканал "360".

Всероссийская перепись доступна для граждан как в электронном формате, так и в виде опроса переписчиков и контролеров, которые будут ходить по домам, передает РИА "Новости".

Ранее перепись населения решили перенести из-за коронавирусной эпидемии. На ее проведение выделено более 30 млрд рублей.