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Новые вопросы, связанные с языком и работой, появятся в листах для опроса при переписи населения России. Такое заявление сделал заместитель главы Росстата Павел Смелов.
Главный этап переписи состоится в апреле следующего года. Первые опросы стартовали 1 октября в Сибири. Участников спросят не только о языковых знаниях, но и о том, какой язык они используют в качестве средства общения в повседневности.
Также Росстат намерен выяснить в ходе процедуры, каким образом россияне чаще всего добираются до мест работы. Так ведомство сможет оценить трудовые ресурсы во всех российских субъектах, определив полезность инфраструктуры транспорта.
В ведомстве решили упростить вопросы об образовании, изменив ряд формулировок, сообщает телеканал "360".
Всероссийская перепись доступна для граждан как в электронном формате, так и в виде опроса переписчиков и контролеров, которые будут ходить по домам, передает РИА "Новости".
Ранее перепись населения решили перенести из-за коронавирусной эпидемии. На ее проведение выделено более 30 млрд рублей.
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