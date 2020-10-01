Мужчине провели особую операцию

Специалисты из Раменской центральной районной больницы успешно провели сложную операцию. Они помогли вернуть нормальное зрение пациенту с близорукостью в -45 диоптрий.

Долгие годы мужчина страдал от миопии, поэтому ему приходилось носить жесткие контактные линзы. В последнее время его зрение еще больше упало из-за катаракты, передает пресс-служба Минздрава Московской области.

Заведующий офтальмологическим отделением Павел Швец рассказал, что провести обычную операцию было невозможно из-за сильной близорукости пациента. Было принято прибегнуть к одной микрохирургической операции, которая вылечила обе патологии.

Сообщается, что операция прошла без осложнений. 49-летнего пациента выписали, и теперь он может видеть без помощи линз, отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня".