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Столица Нагорного Карабаха подверглась массированному артиллерийскому обстрелу днем в четверг, 1 октября. Об этом сообщил находящийся в Степанакерте корреспондент радио "Sputnik Армения".
По его словам, канонада была очень сильная, "жестче, чем утром". При этом не было сирены, это означает, что налет совершили не беспилотники. Скорее всего, били из арторудий по окраинам города, предположил репортер, находящийся в тот момент в центре Степанакерта. По его данным, карабахские военные отстреливаются.
Вооруженное столкновение Армении и Азербайджана опять началось в Нагорном Карабахе в конце прошлой недели. Лидеры стран обменялись ультиматумами.
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