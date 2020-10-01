Дочь Зеленского хотят выдать замуж за сына Лукашенко

Дочь Зеленского хотят выдать замуж за сына Лукашенко
Николай Лукашенко. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В Киеве придумали оригинальный способ наладить испорченные отношения двух стран

Сыну белорусского президента нашли украинскую невесту. На место будущей жены наследника Батьки Коле предложили не кого-нибудь, а "принцессу" Сашу – дочь главы Незалежной. Такая идея созрела в голове у известного украинского политолога и историка.

Константин Бондаренко заявил, что европейская традиция укрепить отношения двух стран, основанная на браке, поможет навести мосты между Киевом и Минском. И она намного выгоднее, чем договор о Союзном государстве, который предлагает Москва.

Украина допустила ошибку, выразив поддержку "белорусскому народу", а не избранному 9 августа президенту, отметил аналитик. И добавил, что Светлана Тихановская вряд ли что-то даст соборной. К тому же в ситуации вокруг Белоруссии Незалежная если не играет второстепенную, незначительную роль, то занимает одно из последних мест.

Нужно менять концепцию Киева по Минску. Для этого подворачивается реальный шанс. Через два года Александра Зеленская и Николай Лукашенко станут совершеннолетними и могут пожениться, поделился мнением Бондаренко.  

Детям президентов Белоруссии и Украины в этом году летом исполнилось по 16 лет. Коля – третий сын Александра Лукашенко.  Саша – единственная дочь Владимира Зеленского.

Ранее "Утро.ру" писало, как возмужал и заметно изменился  наследник Александра Лукашенко. Он вышел и ростом, и лицом, и фигурой. 

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Сын Лукашенко возбудил россиянок и белорусок
Николай Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com Николай Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com Фото: Андрей Стасевич/БелТа/ТАСС
Фото: Андрей Стасевич/БелТа/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА

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