Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
Алексей Навальный дал первое интервью, в котором описал встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Он заявил, что чувствует огромную благодарность по отношению к жителям Германии и считает эту страну особенной.
Навальный сообщил, что жизнь ему спасли дважды: в первый раз это сделала сама Меркель, а во второй – врачи из "Шарите", где он находится в настоящий момент на лечении. Также он рассказал о том, как Меркель его посетила на прошлой неделе.
"Открылась дверь, и вошла Меркель вместе с моим врачом", – рассказал он в интервью Spiegel.
Также он добавил, что в беседе между ним и канцлером не было никаких секретных обсуждений. Меркель, по словам оппозиционера, удивила его детальными знаниями об РФ и его деятельности.
Ранее сообщалось о том, что Меркель нанесла визит Навальному, совершив его на условиях секретности.
В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики