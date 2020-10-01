Оппозиционер отметил, что никаких секретных обсуждений не было

Алексей Навальный дал первое интервью, в котором описал встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Он заявил, что чувствует огромную благодарность по отношению к жителям Германии и считает эту страну особенной.

Навальный сообщил, что жизнь ему спасли дважды: в первый раз это сделала сама Меркель, а во второй – врачи из "Шарите", где он находится в настоящий момент на лечении. Также он рассказал о том, как Меркель его посетила на прошлой неделе.

"Открылась дверь, и вошла Меркель вместе с моим врачом", – рассказал он в интервью Spiegel.

Также он добавил, что в беседе между ним и канцлером не было никаких секретных обсуждений. Меркель, по словам оппозиционера, удивила его детальными знаниями об РФ и его деятельности.

Ранее сообщалось о том, что Меркель нанесла визит Навальному, совершив его на условиях секретности.