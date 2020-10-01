Украинцы попались на польскую удочку, повторяя непроверенные данные

Заявленная в Незалежной идея переименовать Россию в Московию, на самом деле, родилась в Польше. Вот только там легко переиначивают историю, а украинцы просто повторяют польские "фантазии". Такой вывод сделал политический эксперт Анатолий Вассерман.

Он напомнил, что названия "Московия" никогда не существовало, как и "Московского царства-государства".

"Иван Третий титуловался как Великий князь Московский и государь всея Руси",

– приводит пример Вассерман. Поэтому попытка украинцев обосновать переименование России в Московию историческими документами является безграмотной.

Однако у этого и подобных предложений, на самом деле, другая цель. Власти Украины стремятся отвлечь своих граждан от внутренних проблем, возникших после отдаления от России. Чтобы не дать людям задуматься об истоках нынешнего кризиса, им подкидывают самые нелепые и лживые идеи.

"Их цель – замаскировать правду", – цитирует Вассермана "Царьград".

Ранее нардеп Верховной рады от партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил на государственном уровне переименовать Россию в Московию, а русский язык – в российский. Последнее даст, по его утверждению, возможность разрешить украинцам говорить не только на мове.