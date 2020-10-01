Украденный подарок Путина нашли в Ленинградской области

Реликвия была похищена месяц назад

В Ленинградской области задержали злоумышленников, подозреваемых в краже иконы Иверской Божьей матери XVII-XVIII вв. из монастыря на Валдае, подаренной Владимиром Путиным. Видео показала ФСБ.

В гараже подозреваемого нашли обернутую в ткань икону и напрестольный крест, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк РИА "Новости". Все вещи у злоумышленников изъяли. Ролик опубликовал РБК.

Древняя икона вместе с золотом была похищена 1 сентября. Как пишет URA.RU, реликвию найти уже не надеялись.

Карина СИРАЗОВА

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