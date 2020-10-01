Справиться с пятнами и пылью помогут подручные средства

Очистить мягкую мебель от грязи бывает порой слишком затратно. Не всегда бытовая химия справляется с сильными загрязнениями, а услуги специалистов могут стоить слишком дорого. Очистить мебель от пятен и неприятного запаха можно с помощью проверенных временем средств.

Сода и уксус

Такое сочетание поможет очистить мебель даже от въевшихся пятен. Для этого нужно загасить соду уксусом, а получившуюся кашицу нанести на место загрязнения. Через 30 минут пятно нужно посыпать содой, а спустя небольшой период времени протереть место смесью мыла и перекиси.

Также можно использовать еще более эффективный метод. Для этого необходимо смешать ложку стирального порошка с 150 мл. уксуса и литром горячей воды. Получившийся раствор следует тщательно перемешать, а после добавить в него столовую ложку соды. Далее с помощью пульверизатора нужно распылить средство всей поверхности и протереть влажной губкой, уделяя особое внимание загрязнениям.

Средство для мытья посуды

С легкими загрязнениями справится раствор из средства для мытья посуды и воды. Получившуюся смесь нужно взбить до образования пены. После губку или специальную щетку нужно смочить в средстве и протереть пятна.

Нашатырный спирт

Спиртом нужно протереть загрязнение, оставить на полчаса, а после нанести хозяйственное мыло. Спустя 30 минут мыло нужно смыть с помощью уксусного раствора (1 столовая ложка на 1 литр воды).

Спирт

Обычный спирт отлично справится с пятнами от фломастеров и ручек. Также с его помощью можно удалить пятна от лака для ногтей.

Соль

Благодаря специи, которая есть у каждого на кухне, можно удалить жирные следы или пятна от красного вина. Нужно посыпать загрязнение солью, подождать некоторое время, чтобы она впитала в себя грязь и запах, а после смыть остатки пеной или спиртом.

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