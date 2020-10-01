Как почистить мягкую мебель от грязи в домашних условиях

Как почистить мягкую мебель от грязи в домашних условиях
Фото: imagebroker/Michaela Begsteiger/www.globallookpress.com
Справиться с пятнами и пылью помогут подручные средства

Очистить мягкую мебель от грязи бывает порой слишком затратно. Не всегда бытовая химия справляется с сильными загрязнениями, а услуги специалистов могут стоить слишком дорого. Очистить мебель от пятен и неприятного запаха можно с помощью проверенных временем средств. 

Сода и уксус 

Такое сочетание поможет очистить мебель даже от въевшихся пятен. Для этого нужно загасить соду уксусом, а получившуюся кашицу нанести на место загрязнения. Через 30 минут пятно нужно посыпать содой, а спустя небольшой период времени протереть место смесью мыла и перекиси. 

Также можно использовать еще более эффективный метод. Для этого необходимо смешать ложку стирального порошка с 150 мл. уксуса и литром горячей воды. Получившийся раствор следует тщательно перемешать, а после добавить в него столовую ложку соды. Далее с помощью пульверизатора нужно распылить средство всей поверхности и протереть влажной губкой, уделяя особое внимание загрязнениям. 

Средство для мытья посуды 

С легкими загрязнениями справится раствор из средства для мытья посуды и воды. Получившуюся смесь нужно взбить до образования пены. После губку или специальную щетку нужно смочить в средстве и протереть пятна. 

Нашатырный спирт 

Спиртом нужно протереть загрязнение, оставить на полчаса, а после нанести хозяйственное мыло. Спустя 30 минут мыло нужно смыть с помощью уксусного раствора (1 столовая ложка на 1 литр воды). 

Спирт  

Обычный спирт отлично справится с пятнами от фломастеров и ручек. Также с его помощью можно удалить пятна от лака для ногтей. 

Соль 

Благодаря специи, которая есть у каждого на кухне, можно удалить жирные следы или пятна от красного вина. Нужно посыпать загрязнение солью, подождать некоторое время, чтобы она впитала в себя грязь и запах, а после смыть остатки пеной или спиртом. 

Ранее "Утро.ру" делилось советами, которые помогут облегчить уборку. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Берлине испугались "ледникового периода" в отношениях с Москвой из-за Навального

В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей