Почти треть сотрудников перестанут ходить в офисы

Столичные компании с 5 октября обязаны перевести 30% сотрудников на дистанционный формат деятельности. Такое решение принял градоначальник Сергей Собянин.

Ограничительные меры пришлось вводить из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Москве. Данные профилактические мероприятия позволят снизить темпы распространения коронавируса и не допустить повторной вспышки заболеваний. При этом на "удаленку" должны быть переведены все лица старше 65 лет. Информация опубликована на сайте мэра столицы.



Новые ограничения не будут действовать в отношении медицинских и оборонных предприятий столицы, отмечает URA.RU.

Ранее замруководителя Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников предупреждал, что новый карантин принесет массу негативных последний для россиян.

