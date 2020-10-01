Ученики уйдут отдыхать уже через несколько дней

Губернатор Московской области Алексей Воробьев рекомендовал школам объявить каникулы с 5 по 11 октября. Об этом говорится в официальном документе, опубликованном на сайте правительства региона.

Совет касается учебных учреждений, предоставляющих начальное, общее и среднее образование.

Ранее стало известно, что школьники Москвы будут находиться на каникулах с 5 по 18 октября из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом в стране.