Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
627 новости
Губернатор Московской области Алексей Воробьев рекомендовал школам объявить каникулы с 5 по 11 октября. Об этом говорится в официальном документе, опубликованном на сайте правительства региона.
Совет касается учебных учреждений, предоставляющих начальное, общее и среднее образование.
Ранее стало известно, что школьники Москвы будут находиться на каникулах с 5 по 18 октября из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом в стране.
В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики