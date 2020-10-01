Загрязнения помогут убрать средства, которые есть у каждой хозяйки

Не всегда бытовая химия справляется с въевшимися пятнами, а особенно с жирным налетом. Однако убрать жир и грязь могут подручные средства.

Средство для мытья посуды

Этот способ подойдет для свежих загрязнений. Благодаря особому составу, такое средство быстро разъедает жирные пятна. Для эффективности его можно нанести на поверхность, вспенить и оставить на 15 минут, а после смыть с помощью влажной губки.

Нашатырный спирт

1 столовую ложку спирта следует растворить в 1 литре воды и протереть грязную поверхность. Также можно использовать пульверизатор. Оставить раствор нужно на полчаса, а после смыть. При данном методе обязательно, чтобы комната отлично проветривалась.

Яблочный уксус

Уксус нужно развести в воде в соотношении 1 к 1, получившийся раствор нанести на загрязнения, оставить на 30 минут, а после смыть с помощью чистой воды. Можно использовать обычный уксус, но он обладает более резким запахом.

Лимонная кислота

Лимонная кислота славится своими чистящими свойствами. Для того, чтобы избавиться от въевшихся жирных пятен, нужно растворить 15 граммов кислоты в 1 литре воды. После раствор следует распылить на поверхность, оставить на некоторое время и смыть.

Растительное масло, сода и вода

Для начала нужно смешать масло и соду в соотношении 1:2. У вас должна получится пастообразная масса. Эту пасту нужно нанести на загрязнения, оставить на 20 минут, а после аккуратно протереть губкой. Этот способ прекрасно подойдет для того, чтобы справиться со старыми загрязнениями.

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