Президент РФ выразил свои соболезнования семье чиновника

Не стало Александра Голубева, руководившего Канцелярией президента России. Владимир Путин выразил поддержку и слова сочувствия сыновьям чиновника Олегу и Артему Голубевым.

Об этом говорится на сайте Кремля.

Путин описал Голубева, как честного, порядочного, доброжелательного и отзывчивого человека. Не смог не отметить глава государства и опят руководителя, а также его профессиональные качества. Преданность дела, как отметил президент, позволила Голубеву обзавестись авторитетом и востребованность в работе.