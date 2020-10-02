Перед выборами у Трампа обнаружили смертельно опасную болезнь

Перед выборами у Трампа обнаружили смертельно опасную болезнь
Дональд Трамп. Фото: Kevin Dietsch/Pool/www.globallookpress.com
Президент США сам сделал публичное заявление

У Дональда Трампа обнаружили коронавирус. Тест супруги американского лидера Мелании также оказался положительным.

О том, что перед выборами у политика нашли смертельно опасную болезнь, он публично заявил сам.

О положительных тестах на COVID-19 глава США написал в своем Твиттер.

Трамп, который находится в группе риска из-за возраста – президенту 74 года – объявил, что немедленно уходит на карантин вместе с супругой и начинает лечение.

"Мы пройдем через это вместе!" – говорится в сообщении.

Тест на коронавирус Трамп с женой сдали после того, как стало известно о заражении его советницы Хоуп Хикс. В ожидании результатов президент вместе с первой леди самоизолировались. Об этом он также сообщил ранее в своем Твиттер.

3 ноября в США пройдут выборы президента. Борьба за пост лидера страны набирает обороты. Первые дебаты Трампа и его соперника Джо Байдена вышли скандальными – кандидаты сыпали оскорблениями. При этом действующий президент США удостоился прозвища "щенок Путина" от своего оппонента.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Надо было дружить с Россией. Сделал-бы прививку - и никакой короны...
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