У Дональда Трампа обнаружили коронавирус. Тест супруги американского лидера Мелании также оказался положительным.

О том, что перед выборами у политика нашли смертельно опасную болезнь, он публично заявил сам.

О положительных тестах на COVID-19 глава США написал в своем Твиттер.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Трамп, который находится в группе риска из-за возраста – президенту 74 года – объявил, что немедленно уходит на карантин вместе с супругой и начинает лечение.

"Мы пройдем через это вместе!" – говорится в сообщении.

Тест на коронавирус Трамп с женой сдали после того, как стало известно о заражении его советницы Хоуп Хикс. В ожидании результатов президент вместе с первой леди самоизолировались. Об этом он также сообщил ранее в своем Твиттер.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!