Кого из россиян могут выселить из собственного жилья

Кого из россиян могут выселить из собственного жилья
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
Владельцы квартир и домов лишатся крыши над головой по трем причинам

Любой россиянин может лишиться собственного жилья, если он задолжал, признан неплатежеспособным, а также в случае конфискации. Об этом сообщил основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Оставить человека без крыши над головой могут за долги по коммуналке и по другим обязательствам, в частности – по кредитам. Однако лишить недвижимости вправе только суд. Об этом сказано в одной из статей Жилищного кодекса России, указал эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Потребовать выселения могут приставы, службы и предприятия ЖКХ, банки и другие кредиторы, если жилье под залогом. Однако это можно обжаловать в вышестоящей инстанции с помощью существенных доказательств, отметил Ткаченко, пишет URA.RU.

Если гражданин признан неплатежеспособным (банкротом), его жилье изымается и выставляется на продажу, а ему должны предложить более дешевый вариант для проживания.

За совершение некоторых преступлений, согласно УК РФ, передает слова эксперта телеканал "360", недвижимость, находящуюся в собственности, могут конфисковать вместе в другим имуществом. 

Полина ДОРОЖКИНА

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