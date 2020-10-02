Смешные анекдоты на 3 октября

Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
– Разве я вас не учила, что нельзя трогать чужую сумку?!
– Мама, а ты что, сумку украла?
– Не хочешь куда-нибудь сходить, развеяться?
А я ей отвечаю:
– Нет, дома сиди. Ты еще маленькая.
– Скажи, а твой муж помнит дату вашей свадьбы?
– Слава Богу, нет.
– А почему слава Богу?
– Несколько раз в году я напоминаю мужу о нашей дате и после этого получаю подарки.
– Запомни, сынок, тот, кто умный, постоянно ставит все под сомнение. Только глупый полностью уверен в чем-то.
– Папа, ты точно уверен в этом?
– Абсолютно!
– Вот за тем столиком спит мужчина. Уже примерно час. Почему ты его не выпроводишь из ресторана?
– А зачем? Я его бужу каждые 10 минут, он просыпается, расплачивается и дальше спит.
– Пошли в ресторан...
Она, не дослушав:
– Пошли!
– Ты не дослушала. Пошли в ресторан армянин, грузин и русский...
В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики