Смешные анекдоты на 3 октября

С шутками от "Утро.ру" суббота начнется весело

Дети втихаря копаются в сумке мамы. Женщина это замечает и говорит:

– Разве я вас не учила, что нельзя трогать чужую сумку?!

– Мама, а ты что, сумку украла?

Зарплата шепчет:

– Не хочешь куда-нибудь сходить, развеяться?

А я ей отвечаю:

– Нет, дома сиди. Ты еще маленькая.

Разговор двух подруг:

– Скажи, а твой муж помнит дату вашей свадьбы?

– Слава Богу, нет.

– А почему слава Богу?

– Несколько раз в году я напоминаю мужу о нашей дате и после этого получаю подарки.

Папа с сыном разговаривают.

– Запомни, сынок, тот, кто умный, постоянно ставит все под сомнение. Только глупый полностью уверен в чем-то.

– Папа, ты точно уверен в этом?

– Абсолютно!

Владелец ресторана обращается к официанту:

– Вот за тем столиком спит мужчина. Уже примерно час. Почему ты его не выпроводишь из ресторана?

– А зачем? Я его бужу каждые 10 минут, он просыпается, расплачивается и дальше спит.

Молодой человек обращается к возлюбленной:

– Пошли в ресторан...

Она, не дослушав:

– Пошли!

– Ты не дослушала. Пошли в ресторан армянин, грузин и русский...