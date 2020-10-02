Стали известны подробности похорон Тесака

Церемония состоится завтра в Москве

Максима Марцинкевича, более известного как Тесак, похоронят на Кунцевском кладбище. Об этом сообщили СМИ.

Церемония прощания начнется завтра, 3 октября, в 11:00, передает телеграм-канал "360".

Напомним, что активист погиб 16 сентября в СИЗО. Родители Марцинкевича считают, что он не мог покончить с собой – по их мнению, Тесака убили, а перед смертью еще и пытали. Отец погибшего потребовал возбудить уголовное дело.

Карина СИРАЗОВА

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